Сьогоднішня ціна Magnet (MAGNET)

Поточна ціна Magnet (MAGNET) сьогодні становить 0.00023306 USD з ринковою капіталізацією $ 232.84K USD. Ціна MAGNET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Magnet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.32K USD

- зміна ціни Magnet протягом дня — +0.64%

- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD

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