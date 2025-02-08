Ціна Magnet (MAGNET)
Поточна ціна Magnet (MAGNET) сьогодні становить 0.00023306 USD з ринковою капіталізацією $ 232.84K USD. Ціна MAGNET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Magnet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.32K USD
- зміна ціни Magnet протягом дня — +0.64%
- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Magnet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Magnet до USD становила $ -0.0000865726.
За останні 60 днів зміна ціни Magnet до USD становила $ -0.0001552726.
За останні 90 днів зміна ціни Magnet до USD становила $ -0.001827608800692804.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.64%
|30 днів
|$ -0.0000865726
|-37.14%
|60 днів
|$ -0.0001552726
|-66.62%
|90 днів
|$ -0.001827608800692804
|-88.69%
Останній аналіз цін Magnet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.72%
+0.64%
-3.03%
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