Сьогоднішня ціна Magnate Finance (MAG)

Поточна ціна Magnate Finance (MAG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Magnate Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.50 USD

- зміна ціни Magnate Finance протягом дня — -7.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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