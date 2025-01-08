Ціна Magnate Finance (MAG)
Поточна ціна Magnate Finance (MAG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Magnate Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.50 USD
- зміна ціни Magnate Finance протягом дня — -7.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Magnate Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Magnate Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Magnate Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Magnate Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.49%
|30 днів
|$ 0
|-15.63%
|60 днів
|$ 0
|+15.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Magnate Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.50%
-7.49%
+2.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Lending and borrowing platform native to Base Network with Revenue Sharing tokenomics What makes your project unique? Novel tokenomics model that aligns long-term interest with token holders and the protocol History of your project. Built in April 2023, Magnate intended to launch on Arbitrum but took a swift shift to Base because of the recent hype. Later 2023, Magnate will launch on Arbitrum. What’s next for your project? More L2 expansions. Launch of governance, revenue sharing mechanism launch and NFTs. What can your token be used for? Stake MAG to get veMAG for: market gauge weight voting protocol revenue sharing governance voting WL spots for NFTs
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