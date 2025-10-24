Інформація щодо ціни Magmar (MGR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00332085$ 0,00332085 $ 0,00332085 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -6,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,25%

Актуальна ціна Magmar (MGR) становить --. За останні 24 години MGR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MGR становить $ 0,00332085, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MGR змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -6,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Magmar (MGR)

Ринкова капіталізація $ 19,69K$ 19,69K $ 19,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,69K$ 19,69K $ 19,69K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Magmar — $ 19,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MGR — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,69K.