Ціна Magma (MAGMA)
Поточна ціна Magma (MAGMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAGMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Magma:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.92 USD
- зміна ціни Magma протягом дня — -5.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Magma до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Magma до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Magma до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Magma до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.12%
|30 днів
|$ 0
|-52.40%
|60 днів
|$ 0
|-45.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Magma: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-5.12%
-17.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Amplifier Token - Magma: Magma is tightly integrated into the pTRC ecosystem, also featuring a 7% tax structure: • 1% Burn: Decreases Magma supply, augmenting its value over time while intensifying pTRC yield payouts to holders. • 1% Liquidity Pools: Enhances liquidity provision, facilitating smoother trading experiences. • 3% Yield in pTRC: Distributed to Magma holders, further incentivizing participation and loyalty. • 2% Supports ongoing ecosystem growth and expansion.
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