Ціна Magik (MAGIK)
Поточна ціна Magik (MAGIK) сьогодні становить 0.00921967 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAGIK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Magik:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.38 USD
- зміна ціни Magik протягом дня — -10.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Magik до USD становила $ -0.001075585563011019.
За останні 30 днів зміна ціни Magik до USD становила $ -0.0067589373.
За останні 60 днів зміна ціни Magik до USD становила $ -0.0054381024.
За останні 90 днів зміна ціни Magik до USD становила $ -0.011959818760202984.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001075585563011019
|-10.44%
|30 днів
|$ -0.0067589373
|-73.30%
|60 днів
|$ -0.0054381024
|-58.98%
|90 днів
|$ -0.011959818760202984
|-56.46%
Останній аналіз цін Magik: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-10.44%
+1.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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₹0.7909554893
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