Сьогоднішня ціна Magik (MAGIK)

Поточна ціна Magik (MAGIK) сьогодні становить 0.00921967 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAGIK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Magik:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.38 USD

- зміна ціни Magik протягом дня — -10.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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