Ціна MagicRing (MRING)
Поточна ціна MagicRing (MRING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MRING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MagicRing:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.83K USD
- зміна ціни MagicRing протягом дня — -19.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MagicRing до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MagicRing до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MagicRing до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MagicRing до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.54%
|30 днів
|$ 0
|-18.82%
|60 днів
|$ 0
|-17.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MagicRing: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-19.54%
+0.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Description: MagicRing is a community-driven MEMECOIN built on the Ethereum blockchain, aiming to blend entertainment with functionality in the cryptocurrency space. As an ERC-20 token, it leverages the secure and established Ethereum network to offer a decentralized digital asset that infuses the playful culture of internet memes with the serious potential for value transfer and growth. Purpose: The primary purpose of MagicRing is to introduce a fun, relatable entry point into the world of cryptocurrencies, engaging a broader audience beyond traditional investors. It serves to create a bridge between popular culture and digital assets, making the blockchain technology behind it more accessible and understandable to the public. Function: MagicRing functions as a medium of exchange within the ecosystem it supports, facilitating transactions, tipping, and micro-transactions across social media and other online platforms. Additionally, the token is designed to incentivize community participation through rewards and to serve as a vehicle for community-driven governance. Utility: The utility of MagicRing tokens includes: Transactions: Used for peer-to-peer transactions and as a payment method for goods and services within the ecosystem. Community Rewards: Holders can earn additional MagicRing tokens through various community engagements, contests, and contributions. Governance: Token holders have a say in the project's direction and decision-making process through a democratic voting system. Staking: Users can stake their MagicRing tokens to earn rewards, contributing to the stability and security of the network.
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