Сьогоднішня ціна MagicRing (MRING)

Поточна ціна MagicRing (MRING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MRING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MagicRing:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.83K USD

- зміна ціни MagicRing протягом дня — -19.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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