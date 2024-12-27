Ціна Magicaltux (TUX)
Поточна ціна Magicaltux (TUX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 521.96K USD. Ціна TUX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Magicaltux:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 296.00 USD
- зміна ціни Magicaltux протягом дня — +0.59%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Magicaltux до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Magicaltux до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Magicaltux до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Magicaltux до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.59%
|30 днів
|$ 0
|-48.88%
|60 днів
|$ 0
|+10.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Magicaltux: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
+0.59%
+4.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tux is a fun meme token based on the Optimism CEO's cat, magicaltux
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