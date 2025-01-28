Сьогоднішня ціна Magical Blocks (MBLK)

Поточна ціна Magical Blocks (MBLK) сьогодні становить 0.00124985 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MBLK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Magical Blocks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.77 USD

- зміна ціни Magical Blocks протягом дня — +0.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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