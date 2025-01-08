Ціна Magic Yearn Share (MYS)
Поточна ціна Magic Yearn Share (MYS) сьогодні становить 0.01630628 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MYS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Magic Yearn Share:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.52 USD
- зміна ціни Magic Yearn Share протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Magic Yearn Share до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Magic Yearn Share до USD становила $ -0.0005047233.
За останні 60 днів зміна ціни Magic Yearn Share до USD становила $ -0.0002524440.
За останні 90 днів зміна ціни Magic Yearn Share до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0005047233
|-3.09%
|60 днів
|$ -0.0002524440
|-1.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Magic Yearn Share: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Magic Yearn's ecosystem relies on pegged tokens and NFTs (Non-Fungible Tokens) to drive its operations. One of the unique features of Magic Yearn is its innovative approach to single staking. Users can now stake/burn some MyS tokens to mint an MyNFT. This MyNFT will then receive rewards similar to single staking. In addition to this, Magic Yearn also offers pegged reflection tokens known as myXXX tokens. For instance, if you hold myBTC, you'll receive reflection rewards from myBTC transaction fees. MyS tokens, on the other hand, are the utility tokens of the Magic Yearn ecosystem. These tokens can be used to mint MyNFTs and also to reduce transaction fees associated with myXXX tokens. Overall, Magic Yearn's ecosystem is built to provide users with a seamless and rewarding experience. Whether you're interested in staking, reflection tokens, or NFTs, Magic Yearn has something for everyone!
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