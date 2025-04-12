Ціна Magic USDC Generator (MUG)
Поточна ціна Magic USDC Generator (MUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.58K USD. Ціна MUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Magic USDC Generator:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Magic USDC Generator протягом дня — -1.69%
- циркуляційна пропозиція – 944.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Magic USDC Generator до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Magic USDC Generator до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Magic USDC Generator до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Magic USDC Generator до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.69%
|30 днів
|$ 0
|-66.48%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Magic USDC Generator: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-1.69%
-20.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income. Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders. Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply. As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time.
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