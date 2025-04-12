Сьогоднішня ціна Magic USDC Generator (MUG)

Поточна ціна Magic USDC Generator (MUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.58K USD. Ціна MUG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Magic USDC Generator:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Magic USDC Generator протягом дня — -1.69%

- циркуляційна пропозиція – 944.18M USD

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