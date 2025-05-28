Сьогоднішня ціна Magic Money Computers (MMC)

Поточна ціна Magic Money Computers (MMC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 464,12K USD. Ціна MMC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Magic Money Computers:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Magic Money Computers протягом дня — +14,00%

- циркуляційна пропозиція – 998,84M USD

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