Сьогоднішня ціна Magic LUM (MLUM)

Поточна ціна Magic LUM (MLUM) сьогодні становить 22.69 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MLUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Magic LUM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.33K USD

- зміна ціни Magic LUM протягом дня — -8.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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