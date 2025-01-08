Ціна Magic LUM (MLUM)
Поточна ціна Magic LUM (MLUM) сьогодні становить 22.69 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MLUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Magic LUM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.33K USD
- зміна ціни Magic LUM протягом дня — -8.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Magic LUM до USD становила $ -2.06999933902269.
За останні 30 днів зміна ціни Magic LUM до USD становила $ -4.5872191480.
За останні 60 днів зміна ціни Magic LUM до USD становила $ +27.8368316940.
За останні 90 днів зміна ціни Magic LUM до USD становила $ +10.510146824512083.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -2.06999933902269
|-8.35%
|30 днів
|$ -4.5872191480
|-20.21%
|60 днів
|$ +27.8368316940
|+122.68%
|90 днів
|$ +10.510146824512083
|+86.29%
Останній аналіз цін Magic LUM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-8.35%
+15.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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