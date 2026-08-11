Сьогоднішня ціна Magic Internet Money

Поточна ціна Magic Internet Money (MIM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIM до USD становить $ 0 за MIM.

Magic Internet Money наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 109 793, з циркуляційною пропозицією у 999,90M MIM. Протягом останніх 24 годин MIM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MIM змінився на +2,26% за останню годину та на -16,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,19K.

Ринкова інформація щодо Magic Internet Money (MIM)

Ринкова капіталізація $ 109,79K$ 109,79K $ 109,79K Обсяг (за 24 год) $ 1,19K$ 1,19K $ 1,19K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 109,79K$ 109,79K $ 109,79K Циркуляційне постачання 999,90M 999,90M 999,90M Загальна пропозиція 999 898 942,001573 999 898 942,001573 999 898 942,001573

Поточна ринкова капіталізація Magic Internet Money — $ 109,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,19K. Циркуляційна пропозиція MIM — 999,90M, зі загальною пропозицією 999898942.001573. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 109,79K.