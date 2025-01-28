Сьогоднішня ціна Magic Internet Cash (MIC)

Поточна ціна Magic Internet Cash (MIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Magic Internet Cash:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 283.91 USD

- зміна ціни Magic Internet Cash протягом дня — -0.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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