Сьогоднішня ціна Magic Beasties (BSTS)

Поточна ціна Magic Beasties (BSTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Magic Beasties:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.58 USD

- зміна ціни Magic Beasties протягом дня — +0.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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