Ціна Magic Beasties (BSTS)
Поточна ціна Magic Beasties (BSTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Magic Beasties:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.58 USD
- зміна ціни Magic Beasties протягом дня — +0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Magic Beasties до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Magic Beasties до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Magic Beasties до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Magic Beasties до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.50%
|30 днів
|$ 0
|-0.60%
|60 днів
|$ 0
|+8.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Magic Beasties: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.50%
-1.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Magic Beasties is a upcoming blockchain game about cute Beasties running on the Binance Smart Chain. Collect Rare digital monsters, play with them, experience an adventure, trade and earn.
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