Ціна Mage (MAGE)
Поточна ціна Mage (MAGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mage:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04 USD
- зміна ціни Mage протягом дня — +2.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MAGE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MAGE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mage до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mage до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mage до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mage до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.01%
|30 днів
|$ 0
|-32.05%
|60 днів
|$ 0
|-47.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mage: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
+2.01%
-1.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MAGE is a meme coin launched by the joint efforts from Merlin starter. $Mage is a meme token launching on the Merlin EVM chain, it will take our holders on a magical journey with the guiding spirit for all Merlin Wizards - ‘Merlinchain.’ Users will be able to stake their tokens to earn the mysterious MANA, an elixir that will give them access to the surprises in store.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MAGE до AUD
A$--
|1 MAGE до GBP
￡--
|1 MAGE до EUR
€--
|1 MAGE до USD
$--
|1 MAGE до MYR
RM--
|1 MAGE до TRY
₺--
|1 MAGE до JPY
¥--
|1 MAGE до RUB
₽--
|1 MAGE до INR
₹--
|1 MAGE до IDR
Rp--
|1 MAGE до PHP
₱--
|1 MAGE до EGP
￡E.--
|1 MAGE до BRL
R$--
|1 MAGE до CAD
C$--
|1 MAGE до BDT
৳--
|1 MAGE до NGN
₦--
|1 MAGE до UAH
₴--
|1 MAGE до VES
Bs--
|1 MAGE до PKR
Rs--
|1 MAGE до KZT
₸--
|1 MAGE до THB
฿--
|1 MAGE до TWD
NT$--
|1 MAGE до CHF
Fr--
|1 MAGE до HKD
HK$--
|1 MAGE до MAD
.د.م--