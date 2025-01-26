Сьогоднішня ціна Mage (MAGE)

Поточна ціна Mage (MAGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mage:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04 USD

- зміна ціни Mage протягом дня — +2.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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