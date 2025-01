Що таке Mage ( MAGE)

$MAGE is a meme coin launched by the joint efforts from Merlin starter. $Mage is a meme token launching on the Merlin EVM chain, it will take our holders on a magical journey with the guiding spirit for all Merlin Wizards - ‘Merlinchain.’ Users will be able to stake their tokens to earn the mysterious MANA, an elixir that will give them access to the surprises in store.

Ресурс Mage (MAGE) Whitepaper Офіційний вебсайт