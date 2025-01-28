Ціна Magawincat (MAWC)
Поточна ціна Magawincat (MAWC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAWC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Magawincat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.73 USD
- зміна ціни Magawincat протягом дня — +3.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Magawincat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Magawincat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Magawincat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Magawincat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.26%
|30 днів
|$ 0
|+24.77%
|60 днів
|$ 0
|-8.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Magawincat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.60%
+3.26%
-0.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Magawincat is an innovative token inspired by Donald Trump and his iconic “Make America Great Again” (MAGA) campaign. Our mission is to bring together Trump supporters and cat lovers, creating a fun and engaging community. $MAWC token holders can benefit from unique rewards, community events, and exclusive digital collectibles. The aim here is to bring together cat and political coins, thereby offering a new perspective to the memecoin culture.
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