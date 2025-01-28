Сьогоднішня ціна Magawincat (MAWC)

Поточна ціна Magawincat (MAWC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAWC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Magawincat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.73 USD

- зміна ціни Magawincat протягом дня — +3.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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