Токеноміка Magaverse (MVRS) Дізнайтеся ключову інформацію про Magaverse (MVRS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Magaverse (MVRS) MVRS is a community-driven token built on the Solana blockchain, designed to represent resilience, unity, and a shared vision for the future. Initially launched on Pump.fun, the project faced challenges due to the actions of its original developer, who dumped their holdings. The community stepped in to reclaim and rebuild the token, creating a narrative of collective strength and leadership. With a total supply of 1 billion tokens and 100% of the circulating supply distributed, MVRS emphasizes transparency and trust. Its liquidity is secured, with a significant portion burned to maintain value stability. The project also seeks to establish a cultural movement inspired by themes of progress, resilience, and pride. MVRS operates on the Solana blockchain, leveraging its fast and low-cost transaction capabilities to provide users with a seamless experience. The token aims to foster a community of individuals who believe in strength, innovation, and the potential of decentralized technologies to drive meaningful change. Офіційний вебсайт: https://mvrs.wtf Купити MVRS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Magaverse (MVRS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Magaverse (MVRS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 112,00K $ 112,00K $ 112,00K Загальна пропозиція: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M Циркуляційна пропозиція: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 112,00K $ 112,00K $ 112,00K Історичний максимум: $ 0,082133 $ 0,082133 $ 0,082133 Історичний мінімум: $ 0,00009304 $ 0,00009304 $ 0,00009304 Поточна ціна: $ 0,00011204 $ 0,00011204 $ 0,00011204 Дізнайтеся більше про ціну Magaverse (MVRS)

Токеноміка Magaverse (MVRS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Magaverse (MVRS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MVRS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MVRS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MVRS, досліджуйте ціну токена MVRS в реальному часі!

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