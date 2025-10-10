Токеноміка Magallaneer (MAGAL)
Токеноміка та аналіз ціни Magallaneer (MAGAL)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Magallaneer (MAGAL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація Magallaneer (MAGAL)
It is the first ever treasure hunt memecoin inspired by Shiba Pirates exploring the web3 sea. It is a memecoin but will generate value to its holders by providing exclusive clues to finding hidden treasures (airdrops) online. We are the very early stage with a Market cap of 60K reached in just 3 days. It is built on the Solana blockchain and is going to continue to be in Solana, we have no immediate plans of building our own blockchain.
Токеноміка Magallaneer (MAGAL): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Magallaneer (MAGAL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів MAGAL, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MAGAL, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку MAGAL, досліджуйте ціну токена MAGAL в реальному часі!
Прогноз ціни MAGAL
Хочете знати, куди рухається MAGAL? Наша сторінка прогнозу ціни MAGAL поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності