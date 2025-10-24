Інформація щодо ціни Magallaneer (MAGAL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00114614$ 0,00114614 $ 0,00114614 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,17% Зміна ціни (1 дн.) -4,07% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,89% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,89%

Актуальна ціна Magallaneer (MAGAL) становить --. За останні 24 години MAGAL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAGAL становить $ 0,00114614, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MAGAL змінився на -0,17% за останню годину, -4,07% за 24 години та на -8,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Magallaneer (MAGAL)

Ринкова капіталізація $ 372,67K$ 372,67K $ 372,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 372,67K$ 372,67K $ 372,67K Циркуляційне постачання 999,74M 999,74M 999,74M Загальна пропозиція 999 742 139,287121 999 742 139,287121 999 742 139,287121

Поточна ринкова капіталізація Magallaneer — $ 372,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAGAL — 999,74M, зі загальною пропозицією 999742139.287121. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 372,67K.