Ціна MAGAIBA (MAGAIBA)
Поточна ціна MAGAIBA (MAGAIBA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAGAIBA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MAGAIBA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 361.41 USD
- зміна ціни MAGAIBA протягом дня — +5.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAGAIBA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MAGAIBA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MAGAIBA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MAGAIBA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.73%
|30 днів
|$ 0
|-12.49%
|60 днів
|$ 0
|-39.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MAGAIBA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.16%
+5.73%
+17.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Magaiba it's a limited supply meme coin. It was born in Argentina and really soon became a meme powerhouse and the most famous memecoin from the country and LATAM. it's goodvibing philosophy it's represented in it's leitmotiv "so good, so gentle". therefore gentleness it's used to engage with new people and there's no toxicity or hostility for newcomers (this reinforce the positive feedbackloop of magaiba growth).
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