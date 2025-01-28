Сьогоднішня ціна MAGAIBA (MAGAIBA)

Поточна ціна MAGAIBA (MAGAIBA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAGAIBA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MAGAIBA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 361.41 USD

- зміна ціни MAGAIBA протягом дня — +5.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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