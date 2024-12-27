Ціна MAGA VP (MVP)
Поточна ціна MAGA VP (MVP) сьогодні становить 0.01435613 USD з ринковою капіталізацією $ 634.05K USD. Ціна MVP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MAGA VP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 661.07 USD
- зміна ціни MAGA VP протягом дня — +1.97%
- циркуляційна пропозиція – 44.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAGA VP до USD становила $ +0.00027739.
За останні 30 днів зміна ціни MAGA VP до USD становила $ -0.0021530979.
За останні 60 днів зміна ціни MAGA VP до USD становила $ -0.0110717202.
За останні 90 днів зміна ціни MAGA VP до USD становила $ -0.03148758331091132.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00027739
|+1.97%
|30 днів
|$ -0.0021530979
|-14.99%
|60 днів
|$ -0.0110717202
|-77.12%
|90 днів
|$ -0.03148758331091132
|-68.68%
Останній аналіз цін MAGA VP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.47%
+1.97%
-18.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A meme rewards token on Ethereum dedicated to supporting presidential candidate Donald Trump. Our token supports the MAGA TRUMP ecosystem by adding to its liquidity while passively rewarding MVP holders in TRUMP tokens through buy and sell tax.
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