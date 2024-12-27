Сьогоднішня ціна MAGA VP (MVP)

Поточна ціна MAGA VP (MVP) сьогодні становить 0.01435613 USD з ринковою капіталізацією $ 634.05K USD. Ціна MVP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MAGA VP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 661.07 USD

- зміна ціни MAGA VP протягом дня — +1.97%

- циркуляційна пропозиція – 44.20M USD

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