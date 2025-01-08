Ціна MAGA SHIBA (MAGASHIB)
Поточна ціна MAGA SHIBA (MAGASHIB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.95K USD. Ціна MAGASHIB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MAGA SHIBA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.98 USD
- зміна ціни MAGA SHIBA протягом дня — -7.28%
- циркуляційна пропозиція – 42,068.92T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAGA SHIBA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MAGA SHIBA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MAGA SHIBA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MAGA SHIBA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.28%
|30 днів
|$ 0
|-22.06%
|60 днів
|$ 0
|-0.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MAGA SHIBA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.66%
-7.28%
+8.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to MAGA SHIB ($MAGA SHIB), the ultimate fusion of the iconic SHIB token and the influential MAGA movement, bringing together the best of both worlds in the crypto universe! Our mission is to create a dynamic and spirited community where the enthusiasm of Shiba Inu fans meets the passionate energy of the MAGA movement. With $MAGA SHIB, we're not just launching a meme coin; we're igniting a revolution of fun, prosperity, and innovation. Embrace the power of decentralized finance and join a movement that celebrates freedom, creativity, and the unstoppable spirit of the crypto world. From unique features and engaging events to endless opportunities for growth and community building, $MAGA SHIB is set to redefine what it means to be part of a meme coin revolution. Get ready to embark on an exciting journey where every transaction is a celebration, every investment a statement, and every community member a pioneer. Join us and be a part of something extraordinary with MAGA SHIB!
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