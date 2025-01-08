Сьогоднішня ціна MAGA SHIBA (MAGASHIB)

Поточна ціна MAGA SHIBA (MAGASHIB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.95K USD. Ціна MAGASHIB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MAGA SHIBA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.98 USD

- зміна ціни MAGA SHIBA протягом дня — -7.28%

- циркуляційна пропозиція – 42,068.92T USD

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