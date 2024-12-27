Сьогоднішня ціна MAGA Pepe (MAPE)

Поточна ціна MAGA Pepe (MAPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 184.62K USD. Ціна MAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MAGA Pepe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 553.70 USD

- зміна ціни MAGA Pepe протягом дня — +0.17%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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