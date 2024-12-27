Ціна MAGA Pepe (MAPE)
Поточна ціна MAGA Pepe (MAPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 184.62K USD. Ціна MAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MAGA Pepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 553.70 USD
- зміна ціни MAGA Pepe протягом дня — +0.17%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAGA Pepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MAGA Pepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MAGA Pepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MAGA Pepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.17%
|30 днів
|$ 0
|-26.40%
|60 днів
|$ 0
|-66.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MAGA Pepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+0.17%
-2.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MAGA Pepe was launched in respect of Donald Trump's attempted assassination during his live presidential election campaign. We stand with Donald Trump on his quest of being the next president of United States Of America. Pepe's First stays up with Trump. Pepe supports Trump and his mission to Maga! Many men, wish death upon Pepe, They say I’m just a frog, but I’m so much more, In the meme wars, I’m the one they adore, keep the gats away cause pepe here to stay.
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