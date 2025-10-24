Інформація щодо ціни MAGA Hat (MAGA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,92% Зміна ціни (1 дн.) -7,97% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,81%

Актуальна ціна MAGA Hat (MAGA) становить --. За останні 24 години MAGA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAGA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MAGA змінився на +0,92% за останню годину, -7,97% за 24 години та на +2,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MAGA Hat (MAGA)

Ринкова капіталізація $ 1,90M$ 1,90M $ 1,90M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,92M$ 1,92M $ 1,92M Циркуляційне постачання 410,29B 410,29B 410,29B Загальна пропозиція 413 340 042 866,44934 413 340 042 866,44934 413 340 042 866,44934

Поточна ринкова капіталізація MAGA Hat — $ 1,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAGA — 410,29B, зі загальною пропозицією 413340042866.44934. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,92M.