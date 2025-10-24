Актуальна ціна MAGA Hat сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MAGA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MAGA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна MAGA Hat сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MAGA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MAGA на MEXC вже зараз.

Докладніше про MAGA

Інформація про ціну MAGA

Офіційний вебсайт MAGA

Токеноміка MAGA

Прогноз ціни MAGA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип MAGA Hat

Ціна MAGA Hat (MAGA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MAGA до USD:

--
----
-8,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни MAGA Hat (MAGA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:35:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни MAGA Hat (MAGA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,92%

-7,97%

+2,81%

+2,81%

Актуальна ціна MAGA Hat (MAGA) становить --. За останні 24 години MAGA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAGA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MAGA змінився на +0,92% за останню годину, -7,97% за 24 години та на +2,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MAGA Hat (MAGA)

$ 1,90M
$ 1,90M$ 1,90M

--
----

$ 1,92M
$ 1,92M$ 1,92M

410,29B
410,29B 410,29B

413 340 042 866,44934
413 340 042 866,44934 413 340 042 866,44934

Поточна ринкова капіталізація MAGA Hat — $ 1,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAGA — 410,29B, зі загальною пропозицією 413340042866.44934. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,92M.

Історія ціни MAGA Hat (MAGA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAGA Hat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MAGA Hat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MAGA Hat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MAGA Hat до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-7,97%
30 днів$ 0-40,15%
60 днів$ 0-54,67%
90 днів$ 0--

Що таке MAGA Hat (MAGA)

MAGA The Hat Movement on the Blockchain

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс MAGA Hat (MAGA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни MAGA Hat (USD)

Скільки коштуватиме MAGA Hat (MAGA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MAGA Hat (MAGA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MAGA Hat.

Перегляньте прогноз ціни MAGA Hat вже зараз!

MAGA до місцевих валют

Токеноміка MAGA Hat (MAGA)

Розуміння токеноміки MAGA Hat (MAGA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MAGA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про MAGA Hat (MAGA)

Скільки сьогодні коштує MAGA Hat (MAGA)?
Актуальна ціна MAGA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MAGA до USD?
Поточна ціна MAGA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MAGA Hat?
Ринкова капіталізація MAGA — $ 1,90M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MAGA?
Циркуляційна пропозиція MAGA — 410,29B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MAGA?
MAGA досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MAGA?
Історична мінімальна ціна MAGA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MAGA?
Актуальний обсяг торгівлі MAGA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MAGA цього року?
MAGA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MAGA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:35:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для MAGA Hat (MAGA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.