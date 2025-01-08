Ціна MAGA DOGE (MAGADOGE)
Поточна ціна MAGA DOGE (MAGADOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 52.45K USD. Ціна MAGADOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MAGA DOGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 483.00 USD
- зміна ціни MAGA DOGE протягом дня — -12.76%
- циркуляційна пропозиція – 42,068.94T USD
Отримуйте оновлення цін MAGADOGE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MAGADOGE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAGA DOGE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MAGA DOGE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MAGA DOGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MAGA DOGE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.76%
|30 днів
|$ 0
|-9.63%
|60 днів
|$ 0
|+61.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MAGA DOGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.27%
-12.76%
+11.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At MAGA DOGE, we’re all about making America—and your crypto portfolio—great again! Inspired by the fun-loving spirit of DOGE and the iconic slogan that rallied a nation, MAGA DOGE brings a fresh twist to the meme coin universe. Our mission? To combine humor, community, and serious gains in a way that no other coin can. Why MAGA DOGE? Community-Driven: Just like DOGE, MAGA DOGE thrives on community. We believe in the power of people coming together, sharing laughs, and building something amazing. Join our vibrant community and be a part of the movement! Fun and Engaging: MAGA DOGE isn’t just a coin; it’s an experience. We’ve got memes, games, and events that keep our community engaged and entertained. After all, what’s crypto without a little fun? Real Potential: While we’re all about the laughs, we’re serious about growth. Our roadmap includes strategic partnerships, innovative projects, and robust marketing efforts designed to maximize value for our holders. Patriotic Spirit: MAGA DOGE celebrates the spirit of making things better, stronger, and more fun. Whether you’re a crypto newbie or a seasoned investor, MAGA DOGE offers something for everyone. Join us as we embark on this exciting journey. With MAGA DOGE, you’re not just investing in a coin; you’re investing in a community, a movement, and a lot of fun. Get ready to make your crypto portfolio great again with MAGA DOGE!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MAGADOGE до AUD
A$--
|1 MAGADOGE до GBP
￡--
|1 MAGADOGE до EUR
€--
|1 MAGADOGE до USD
$--
|1 MAGADOGE до MYR
RM--
|1 MAGADOGE до TRY
₺--
|1 MAGADOGE до JPY
¥--
|1 MAGADOGE до RUB
₽--
|1 MAGADOGE до INR
₹--
|1 MAGADOGE до IDR
Rp--
|1 MAGADOGE до PHP
₱--
|1 MAGADOGE до EGP
￡E.--
|1 MAGADOGE до BRL
R$--
|1 MAGADOGE до CAD
C$--
|1 MAGADOGE до BDT
৳--
|1 MAGADOGE до NGN
₦--
|1 MAGADOGE до UAH
₴--
|1 MAGADOGE до VES
Bs--
|1 MAGADOGE до PKR
Rs--
|1 MAGADOGE до KZT
₸--
|1 MAGADOGE до THB
฿--
|1 MAGADOGE до TWD
NT$--
|1 MAGADOGE до CHF
Fr--
|1 MAGADOGE до HKD
HK$--
|1 MAGADOGE до MAD
.د.م--