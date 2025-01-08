Сьогоднішня ціна MAGA DOGE (MAGADOGE)

Поточна ціна MAGA DOGE (MAGADOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 52.45K USD. Ціна MAGADOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MAGA DOGE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 483.00 USD

- зміна ціни MAGA DOGE протягом дня — -12.76%

- циркуляційна пропозиція – 42,068.94T USD

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