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Поточна ціна MAGA Coin ETH сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MAGA становить 69 386 USD. Відстежуйте оновлення цін MAGA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна MAGA Coin ETH сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MAGA становить 69 386 USD. Відстежуйте оновлення цін MAGA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MAGA

Інформація про ціну MAGA

Що таке MAGA

Офіційний вебсайт MAGA

Токеноміка MAGA

Прогноз ціни MAGA

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Ціна MAGA Coin ETH (MAGA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MAGA до USD:

$0,00006939
$0,00006939$0,00006939
-1,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни MAGA Coin ETH (MAGA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:22:50 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна MAGA Coin ETH

Поточна ціна MAGA Coin ETH (MAGA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAGA до USD становить $ 0 за MAGA.

MAGA Coin ETH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 69 386, з циркуляційною пропозицією у 1,00B MAGA. Протягом останніх 24 годин MAGA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MAGA змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MAGA Coin ETH (MAGA)

$ 69,39K
$ 69,39K$ 69,39K

--
----

$ 69,39K
$ 69,39K$ 69,39K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MAGA Coin ETH — $ 69,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAGA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 69,39K.

Історія ціни MAGA Coin ETH у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
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Мін. за 24 год
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$ 0,0$ 0,0
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0,00%

Історія ціни MAGA Coin ETH (MAGA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAGA Coin ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MAGA Coin ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MAGA Coin ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MAGA Coin ETH до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 00,00%
60 днів$ 0-11,68%
90 днів----

Прогноз ціни MAGA Coin ETH

Прогноз ціни MAGA Coin ETH (MAGA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MAGA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни MAGA Coin ETH (MAGA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна MAGA Coin ETH потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне MAGA Coin ETH у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MAGA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни MAGA Coin ETH.

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Ресурс MAGA Coin ETH (MAGA)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemMemePolitiFi

Про MAGA Coin ETH

На якій блокчейн-мережі працює MAGA Coin ETH?

MAGA Coin ETH працює в мережі --, що визначає, як обробляються транзакції, швидкість підтвердження та загальну безпеку. Мережа також визначає сумісність з гаманцями, dApp-додатками та стандартами смарт-контрактів.

Яка зараз ціна MAGA?

Токен коштує ₴, що означає зміну ціни на --% протягом останніх 24 годин. Оновлення цін агрегуються з провідних світових бірж у реальному часі.

До якої категорії належить MAGA Coin ETH?

MAGA Coin ETH належить до категорії Meme,Ethereum Ecosystem,PolitiFi. Ця класифікація допомагає інвесторам порівняти MAGA зі схожими активами в тому ж секторі, наприклад, DeFi, мем-токени, Layer-1, Layer-2 чи AI-токени.

Яка ринкова капіталізація MAGA Coin ETH?

Його ринкова капіталізація становить ₴3058370.35298256896000, що ставить актив на #6436 місце. Ринкова капіталізація дає широке уявлення про розмір, прийняття та довіру інвесторів.

Скільки токенів MAGA зараз знаходиться в обігу?

У обігу на ринку перебуває 1000000000.0 токенів. Ця кількість безпосередньо впливає на баланс попиту й пропозиції, визначення ціни та очікування інфляції.

Наскільки активно торгували MAGA Coin ETH сьогодні?

За останню добу MAGA згенерував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто свідчить про підвищену зацікавленість ринку або реакцію на останні новини.

Як ціна сьогодні порівнюється з недавніми максимумами й мінімумами?

Протягом останніх 24 годин MAGA Coin ETH коливався між ₴0E-15 та ₴0E-15, надаючи трейдерам уявлення про короткострокову волатильність та потенційні зони пробою.

Люди також запитують: Інші запитання про MAGA Coin ETH

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:22:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для MAGA Coin ETH (MAGA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

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AurumX

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-15,91%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

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VELVET

$0,61442
$0,61442$0,61442

+39,23%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,6308
$2,6308$2,6308

+46,06%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4274
$1,4274$1,4274

+24,06%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00696
$0,00696$0,00696

+16,19%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,47226
$0,47226$0,47226

+23,67%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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