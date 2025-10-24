Інформація щодо ціни MAGA Coin BSC (MAGA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02304683$ 0,02304683 $ 0,02304683 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,25% Зміна ціни (1 дн.) +2,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,14% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,14%

Актуальна ціна MAGA Coin BSC (MAGA) становить --. За останні 24 години MAGA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAGA становить $ 0,02304683, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MAGA змінився на -1,25% за останню годину, +2,13% за 24 години та на -3,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MAGA Coin BSC (MAGA)

Ринкова капіталізація $ 32,86K$ 32,86K $ 32,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,86K$ 32,86K $ 32,86K Циркуляційне постачання 202,68M 202,68M 202,68M Загальна пропозиція 202 684 020,462133 202 684 020,462133 202 684 020,462133

Поточна ринкова капіталізація MAGA Coin BSC — $ 32,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAGA — 202,68M, зі загальною пропозицією 202684020.462133. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,86K.