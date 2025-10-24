Актуальна ціна MAGA Coin BSC сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MAGA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MAGA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна MAGA Coin BSC сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MAGA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MAGA на MEXC вже зараз.

Докладніше про MAGA

Інформація про ціну MAGA

Офіційний вебсайт MAGA

Токеноміка MAGA

Прогноз ціни MAGA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип MAGA Coin BSC

Ціна MAGA Coin BSC (MAGA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MAGA до USD:

$0,0001621
$0,0001621$0,0001621
+2,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни MAGA Coin BSC (MAGA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:13:25 (UTC+8)

Інформація щодо ціни MAGA Coin BSC (MAGA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02304683
$ 0,02304683$ 0,02304683

$ 0
$ 0$ 0

-1,25%

+2,13%

-3,14%

-3,14%

Актуальна ціна MAGA Coin BSC (MAGA) становить --. За останні 24 години MAGA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAGA становить $ 0,02304683, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MAGA змінився на -1,25% за останню годину, +2,13% за 24 години та на -3,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MAGA Coin BSC (MAGA)

$ 32,86K
$ 32,86K$ 32,86K

--
----

$ 32,86K
$ 32,86K$ 32,86K

202,68M
202,68M 202,68M

202 684 020,462133
202 684 020,462133 202 684 020,462133

Поточна ринкова капіталізація MAGA Coin BSC — $ 32,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAGA — 202,68M, зі загальною пропозицією 202684020.462133. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,86K.

Історія ціни MAGA Coin BSC (MAGA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAGA Coin BSC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MAGA Coin BSC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MAGA Coin BSC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MAGA Coin BSC до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,13%
30 днів$ 0+17,06%
60 днів$ 0+40,06%
90 днів$ 0--

Що таке MAGA Coin BSC (MAGA)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс MAGA Coin BSC (MAGA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни MAGA Coin BSC (USD)

Скільки коштуватиме MAGA Coin BSC (MAGA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MAGA Coin BSC (MAGA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MAGA Coin BSC.

Перегляньте прогноз ціни MAGA Coin BSC вже зараз!

MAGA до місцевих валют

Токеноміка MAGA Coin BSC (MAGA)

Розуміння токеноміки MAGA Coin BSC (MAGA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MAGA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про MAGA Coin BSC (MAGA)

Скільки сьогодні коштує MAGA Coin BSC (MAGA)?
Актуальна ціна MAGA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MAGA до USD?
Поточна ціна MAGA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MAGA Coin BSC?
Ринкова капіталізація MAGA — $ 32,86K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MAGA?
Циркуляційна пропозиція MAGA — 202,68M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MAGA?
MAGA досяг історичної максимальної ціни у 0,02304683 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MAGA?
Історична мінімальна ціна MAGA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MAGA?
Актуальний обсяг торгівлі MAGA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MAGA цього року?
MAGA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MAGA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:13:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для MAGA Coin BSC (MAGA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 169,94
$111 169,94$111 169,94

+1,14%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 946,82
$3 946,82$3 946,82

+1,80%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16751
$0,16751$0,16751

+9,29%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,58
$192,58$192,58

+0,81%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,5210
$20,5210$20,5210

+33,08%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 946,82
$3 946,82$3 946,82

+1,80%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 169,94
$111 169,94$111 169,94

+1,14%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,58
$192,58$192,58

+0,81%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4462
$2,4462$2,4462

+1,54%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 124,81
$1 124,81$1 124,81

-0,45%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6424
$0,6424$0,6424

+542,40%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000660
$0,00000660$0,00000660

+270,78%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$54,12
$54,12$54,12

+119,64%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5775
$0,5775$0,5775

+92,50%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004078
$0,0004078$0,0004078

+91,81%