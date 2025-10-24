Інформація щодо ціни MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,48% Зміна ціни (1 дн.) +12,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,48%

Актуальна ціна MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) становить --. За останні 24 години MAFIA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAFIA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MAFIA змінився на -1,48% за останню годину, +12,54% за 24 години та на -10,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Ринкова капіталізація $ 33,86K$ 33,86K $ 33,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 67,71K$ 67,71K $ 67,71K Циркуляційне постачання 500,00M 500,00M 500,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MAFIA AI by Virtuals — $ 33,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAFIA — 500,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 67,71K.