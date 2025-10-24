Актуальна ціна MAFIA AI by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MAFIA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MAFIA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна MAFIA AI by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MAFIA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MAFIA на MEXC вже зараз.

Ціна MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MAFIA до USD:

--
----
+12,20%1D
Графік ціни MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:35:41 (UTC+8)

Інформація щодо ціни MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1,48%

+12,54%

-10,48%

-10,48%

Актуальна ціна MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) становить --. За останні 24 години MAFIA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAFIA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MAFIA змінився на -1,48% за останню годину, +12,54% за 24 години та на -10,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

$ 33,86K
$ 33,86K$ 33,86K

--
----

$ 67,71K
$ 67,71K$ 67,71K

500,00M
500,00M 500,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MAFIA AI by Virtuals — $ 33,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAFIA — 500,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 67,71K.

Історія ціни MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAFIA AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MAFIA AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MAFIA AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MAFIA AI by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+12,54%
30 днів$ 0-34,09%
60 днів$ 0-71,32%
90 днів$ 0--

Що таке MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

The crypto early-warning system that turns signals into automated trades. MAFIA AI is a crypto signals and automation platform set in the dystopian world of Cryptopolis. Users create triggers from real-time market intel—executing trades, rebalances, and alerts automatically. Wrapped in a mafia-themed gamified experience, agents rise through ranks by mastering signals and strategy. Join the Syndicate of Shadows and reclaim your edge against the machines.

The Underboss Protocol A decentralized AI-powered DeFi protocol where artificial intelligence meets financial sovereignty. Trust no one, control everything.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни MAFIA AI by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MAFIA AI by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни MAFIA AI by Virtuals вже зараз!

MAFIA до місцевих валют

Токеноміка MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Розуміння токеноміки MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MAFIA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Скільки сьогодні коштує MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)?
Актуальна ціна MAFIA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MAFIA до USD?
Поточна ціна MAFIA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MAFIA AI by Virtuals?
Ринкова капіталізація MAFIA — $ 33,86K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MAFIA?
Циркуляційна пропозиція MAFIA — 500,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MAFIA?
MAFIA досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MAFIA?
Історична мінімальна ціна MAFIA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MAFIA?
Актуальний обсяг торгівлі MAFIA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MAFIA цього року?
MAFIA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MAFIA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:35:41 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.