Ціна MADworld (UMAD)
Поточна ціна MADworld (UMAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UMAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MADworld:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.05 USD
- зміна ціни MADworld протягом дня — -13.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MADworld до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MADworld до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MADworld до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MADworld до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.94%
|30 днів
|$ 0
|-65.02%
|60 днів
|$ 0
|-88.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MADworld: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-13.94%
-29.96%
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