Сьогоднішня ціна MADworld (UMAD)

Поточна ціна MADworld (UMAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UMAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MADworld:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.05 USD

- зміна ціни MADworld протягом дня — -13.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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