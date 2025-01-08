Ціна MadSkullz BNZ (BNZ)
Поточна ціна MadSkullz BNZ (BNZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MadSkullz BNZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 206.13 USD
- зміна ціни MadSkullz BNZ протягом дня — -11.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MadSkullz BNZ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MadSkullz BNZ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MadSkullz BNZ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MadSkullz BNZ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.11%
|30 днів
|$ 0
|-21.95%
|60 днів
|$ 0
|+36.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MadSkullz BNZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-11.11%
+11.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MadSkullz is a community living peacefully in an ecosystem called Skullz City, Bonez stands as the crown jewel of MadSkullz, the final gem the community has been waiting for to complete the ecosystem. $BNZ is the only token with liquidity in Skullz City and serves as the gateway to its ecosystem.
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