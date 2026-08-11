Сьогоднішня ціна Madlads Strategy

Поточна ціна Madlads Strategy (MLSTRAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MLSTRAT до USD становить $ 0 за MLSTRAT.

Madlads Strategy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 48 833, з циркуляційною пропозицією у 912,67M MLSTRAT. Протягом останніх 24 годин MLSTRAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01208858, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MLSTRAT змінився на -- за останню годину та на +2,65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Madlads Strategy (MLSTRAT)

Ринкова капіталізація $ 48,83K$ 48,83K $ 48,83K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48,83K$ 48,83K $ 48,83K Циркуляційне постачання 912,67M 912,67M 912,67M Загальна пропозиція 912 672 444,0477711 912 672 444,0477711 912 672 444,0477711

Поточна ринкова капіталізація Madlads Strategy — $ 48,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MLSTRAT — 912,67M, зі загальною пропозицією 912672444.0477711. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,83K.