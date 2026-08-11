Сьогоднішня ціна MADLAD

Поточна ціна MADLAD (MAD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.84% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAD до USD становить $ 0 за MAD.

MADLAD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18,521.26, з циркуляційною пропозицією у 969.60M MAD. Протягом останніх 24 годин MAD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00681595, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MAD змінився на 0.00% за останню годину та на +18.33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MADLAD (MAD)

Ринкова капіталізація $ 18.52K$ 18.52K $ 18.52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18.52K$ 18.52K $ 18.52K Циркуляційне постачання 969.60M 969.60M 969.60M Загальна пропозиція 969,603,726.0 969,603,726.0 969,603,726.0

Поточна ринкова капіталізація MADLAD — $ 18.52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAD — 969.60M, зі загальною пропозицією 969603726.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18.52K.