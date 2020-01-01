Токеноміка Made In USA (MADE) Дізнайтеся ключову інформацію про Made In USA (MADE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Made In USA (MADE) The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans.. Офіційний вебсайт: https://madeinusa.inc/ Купити MADE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Made In USA (MADE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Made In USA (MADE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 329,82K $ 329,82K $ 329,82K Загальна пропозиція: $ 349,99M $ 349,99M $ 349,99M Циркуляційна пропозиція: $ 349,99M $ 349,99M $ 349,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 329,82K $ 329,82K $ 329,82K Історичний максимум: $ 0,00113071 $ 0,00113071 $ 0,00113071 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00094236 $ 0,00094236 $ 0,00094236 Дізнайтеся більше про ціну Made In USA (MADE)

Токеноміка Made In USA (MADE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Made In USA (MADE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MADE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MADE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MADE, досліджуйте ціну токена MADE в реальному часі!

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