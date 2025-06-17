Ціна Made In USA (MADE)
Поточна ціна Made In USA (MADE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 348,26K USD. Ціна MADE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Made In USA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Made In USA протягом дня — +5,24%
- циркуляційна пропозиція – 349,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Made In USA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Made In USA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Made In USA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Made In USA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5,24%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Made In USA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,21%
+5,24%
+4,04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans..
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Розуміння токеноміки Made In USA (MADE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MADE зараз!
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