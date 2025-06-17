Сьогоднішня ціна Made In USA (MADE)

Поточна ціна Made In USA (MADE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 348,26K USD. Ціна MADE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Made In USA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Made In USA протягом дня — +5,24%

- циркуляційна пропозиція – 349,99M USD

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