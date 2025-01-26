Ціна Made In America (MIA)
Поточна ціна Made In America (MIA) сьогодні становить 0.00369639 USD з ринковою капіталізацією $ 3.69M USD. Ціна MIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Made In America:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.60M USD
- зміна ціни Made In America протягом дня — +39.98%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Made In America до USD становила $ +0.00105569.
За останні 30 днів зміна ціни Made In America до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Made In America до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Made In America до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00105569
|+39.98%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Made In America: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.24%
+39.98%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Made in America (MIA) is a cryptocurrency token that embodies the strength, innovation, and pride of American craftsmanship. Designed to align with the “Made in America” ethos, MIA represents a movement that celebrates resilience, quality, and community-driven growth. With a rapidly growing user base, a strong and active community, and ambitious goals to redefine decentralized finance, MIA aims to become a leading token in the crypto space. Backed by a vision to unite the values of freedom, opportunity, and innovation, MIA is not just a token—it’s a symbol of American excellence in the digital age.
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