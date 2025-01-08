Ціна Mad Scientists (LAB)
Поточна ціна Mad Scientists (LAB) сьогодні становить 44.16 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mad Scientists:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.33K USD
- зміна ціни Mad Scientists протягом дня — -4.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mad Scientists до USD становила $ -2.18903601809513.
За останні 30 днів зміна ціни Mad Scientists до USD становила $ +3.6519083520.
За останні 60 днів зміна ціни Mad Scientists до USD становила $ +19.3252947840.
За останні 90 днів зміна ціни Mad Scientists до USD становила $ +13.843770697054534.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -2.18903601809513
|-4.72%
|30 днів
|$ +3.6519083520
|+8.27%
|60 днів
|$ +19.3252947840
|+43.76%
|90 днів
|$ +13.843770697054534
|+45.66%
Останній аналіз цін Mad Scientists: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
-4.72%
+9.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This token is used to mint the Mad Scientists NFT collection.
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