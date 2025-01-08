Ціна Mad Pepe (MADPEPE)
Поточна ціна Mad Pepe (MADPEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MADPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mad Pepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 674.10 USD
- зміна ціни Mad Pepe протягом дня — -12.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mad Pepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mad Pepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mad Pepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mad Pepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.88%
|30 днів
|$ 0
|-34.39%
|60 днів
|$ 0
|+129.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mad Pepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
-12.88%
+2.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The one who leads the meme is the one who leads the world. Mad Pepe is the Leader of the Memes.The time for the PEPE to remain calm is over...it is the $MADPEPE Revolution now.Mad Pepe is the King of Pepes revolution.Mad Pepe mission is to fight all the dogs and Pepes on the way until he is on the throne of memes.When life gives you a second chance.. take it.
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