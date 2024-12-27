Ціна Mad Meerkat Optimizer (MMO)
Поточна ціна Mad Meerkat Optimizer (MMO) сьогодні становить 0.02362192 USD з ринковою капіталізацією $ 113.37K USD. Ціна MMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mad Meerkat Optimizer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.75 USD
- зміна ціни Mad Meerkat Optimizer протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 4.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mad Meerkat Optimizer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mad Meerkat Optimizer до USD становила $ -0.0029536612.
За останні 60 днів зміна ціни Mad Meerkat Optimizer до USD становила $ +0.0260442463.
За останні 90 днів зміна ціни Mad Meerkat Optimizer до USD становила $ +0.009582110739525375.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0029536612
|-12.50%
|60 днів
|$ +0.0260442463
|+110.25%
|90 днів
|$ +0.009582110739525375
|+68.25%
Останній аналіз цін Mad Meerkat Optimizer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+9.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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