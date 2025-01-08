Сьогоднішня ціна Mad Meerkat ETF (METF)

Поточна ціна Mad Meerkat ETF (METF) сьогодні становить 0.03299827 USD з ринковою капіталізацією $ 20.96K USD. Ціна METF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mad Meerkat ETF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.90 USD

- зміна ціни Mad Meerkat ETF протягом дня — -4.04%

- циркуляційна пропозиція – 635.22K USD

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