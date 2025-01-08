Ціна Mad Meerkat ETF (METF)
Поточна ціна Mad Meerkat ETF (METF) сьогодні становить 0.03299827 USD з ринковою капіталізацією $ 20.96K USD. Ціна METF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mad Meerkat ETF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.90 USD
- зміна ціни Mad Meerkat ETF протягом дня — -4.04%
- циркуляційна пропозиція – 635.22K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mad Meerkat ETF до USD становила $ -0.00139277700689399.
За останні 30 днів зміна ціни Mad Meerkat ETF до USD становила $ -0.0042750908.
За останні 60 днів зміна ціни Mad Meerkat ETF до USD становила $ -0.0317794261.
За останні 90 днів зміна ціни Mad Meerkat ETF до USD становила $ -0.7066234742028007.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00139277700689399
|-4.04%
|30 днів
|$ -0.0042750908
|-12.95%
|60 днів
|$ -0.0317794261
|-96.30%
|90 днів
|$ -0.7066234742028007
|-95.53%
Останній аналіз цін Mad Meerkat ETF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.04%
+21.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MM ETF is the first decentralized ETF protocol that runs on METF token. The DTF term is thus coined by our team as the DEX Traded Fund, being the first of its kind.
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