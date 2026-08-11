Сьогоднішня ціна Mad Coin

Поточна ціна Mad Coin ($MAD) сьогодні становить $ 0,00135556, зі зміною 4,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $MAD до USD становить $ 0,00135556 за $MAD.

Mad Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 659 398, з циркуляційною пропозицією у 486,54M $MAD. Протягом останніх 24 годин $MAD торгувався між $ 0,00135082 (мінімум) та $ 0,00141898 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00556353, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $MAD змінився на +0,03% за останню годину та на -9,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,05K.

Ринкова інформація щодо Mad Coin ($MAD)

Ринкова капіталізація $ 659,40K$ 659,40K $ 659,40K Обсяг (за 24 год) $ 2,05K$ 2,05K $ 2,05K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 659,40K$ 659,40K $ 659,40K Циркуляційне постачання 486,54M 486,54M 486,54M Загальна пропозиція 486 536 343,153633 486 536 343,153633 486 536 343,153633

Поточна ринкова капіталізація Mad Coin — $ 659,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,05K. Циркуляційна пропозиція $MAD — 486,54M, зі загальною пропозицією 486536343.153633. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 659,40K.