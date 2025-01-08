Сьогоднішня ціна Mad Bears Club (MBC)

Поточна ціна Mad Bears Club (MBC) сьогодні становить 0.09223 USD з ринковою капіталізацією $ 8.30K USD. Ціна MBC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mad Bears Club:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 172.97 USD

- зміна ціни Mad Bears Club протягом дня — +3.52%

- циркуляційна пропозиція – 89.95K USD

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