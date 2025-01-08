Сьогоднішня ціна Machine Delusions (MDEL)

Поточна ціна Machine Delusions (MDEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 301.87K USD. Ціна MDEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Machine Delusions:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.49K USD

- зміна ціни Machine Delusions протягом дня — -40.14%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін MDEL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MDEL.