Ціна Machine Delusions (MDEL)
Поточна ціна Machine Delusions (MDEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 301.87K USD. Ціна MDEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Machine Delusions:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.49K USD
- зміна ціни Machine Delusions протягом дня — -40.14%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Machine Delusions до USD становила $ -0.000202455640030321.
За останні 30 днів зміна ціни Machine Delusions до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Machine Delusions до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Machine Delusions до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000202455640030321
|-40.14%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Machine Delusions: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.92%
-40.14%
-5.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is an AI-powered creative platform with various features: Key Features AI-generated art: Six image style models for generating unique artwork. Animation section: Looping video generation based on image references. HTML playground: Interactive HTML editing and downloading. NFT marketplace: Minting and trading community-created digital assets. Generative 3D models: Experimental feature (in development). About Project Founder: Fillip Isgro Fillip Isgro is a multifaceted creative entrepreneur and AI artist from Toronto, Canada. With 12+ years of design and freelance experience, he excels in diverse fields: Key Expertise Graphic Design Digital Art Animation Music Production Augmented Reality Machine Learning Development Professional Profile Creative Vision Fillip's innovative spirit and passion for AI-generated art drive his projects, aiming to inspire imagination and push boundaries.
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