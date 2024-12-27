Сьогоднішня ціна MACHI (MACHI)

Поточна ціна MACHI (MACHI) сьогодні становить 0.082223 USD з ринковою капіталізацією $ 2.82M USD. Ціна MACHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MACHI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.64K USD

- зміна ціни MACHI протягом дня — -4.23%

- циркуляційна пропозиція – 34.29M USD

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