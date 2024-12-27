Ціна MACHI (MACHI)
Поточна ціна MACHI (MACHI) сьогодні становить 0.082223 USD з ринковою капіталізацією $ 2.82M USD. Ціна MACHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MACHI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.64K USD
- зміна ціни MACHI протягом дня — -4.23%
- циркуляційна пропозиція – 34.29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MACHI до USD становила $ -0.00363696268283174.
За останні 30 днів зміна ціни MACHI до USD становила $ -0.0122000925.
За останні 60 днів зміна ціни MACHI до USD становила $ -0.0316482904.
За останні 90 днів зміна ціни MACHI до USD становила $ -0.07599489265819297.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00363696268283174
|-4.23%
|30 днів
|$ -0.0122000925
|-14.83%
|60 днів
|$ -0.0316482904
|-38.49%
|90 днів
|$ -0.07599489265819297
|-48.03%
Останній аналіз цін MACHI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.67%
-4.23%
-1.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MACHI controls its own market making operations and can maintain a unique liquidity structure that helps facilitate positive price development. Baseline's automated tokenomics system and a novel liquidity accounting strategy provides MACHI with a unique set of features, such as: A guaranteed floor price A dynamic liquidity profile An automated buyback & burn Native liquidation-free lending and borrowing Liquidation-free leverage
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