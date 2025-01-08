Ціна MacaronSwap (MCRN)
Поточна ціна MacaronSwap (MCRN) сьогодні становить 0.02439508 USD з ринковою капіталізацією $ 20.08K USD. Ціна MCRN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MacaronSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.82K USD
- зміна ціни MacaronSwap протягом дня — +2.07%
- циркуляційна пропозиція – 824.46K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MacaronSwap до USD становила $ +0.00049439.
За останні 30 днів зміна ціни MacaronSwap до USD становила $ -0.0065111639.
За останні 60 днів зміна ціни MacaronSwap до USD становила $ -0.0010278915.
За останні 90 днів зміна ціни MacaronSwap до USD становила $ +0.001168967145571028.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00049439
|+2.07%
|30 днів
|$ -0.0065111639
|-26.69%
|60 днів
|$ -0.0010278915
|-4.21%
|90 днів
|$ +0.001168967145571028
|+5.03%
Останній аналіз цін MacaronSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
+2.07%
-1.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees.
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