Сьогоднішня ціна MacaronSwap (MCRN)

Поточна ціна MacaronSwap (MCRN) сьогодні становить 0.02439508 USD з ринковою капіталізацією $ 20.08K USD. Ціна MCRN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MacaronSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.82K USD

- зміна ціни MacaronSwap протягом дня — +2.07%

- циркуляційна пропозиція – 824.46K USD

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