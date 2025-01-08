Ціна Maal Chain (MAAL)
Поточна ціна Maal Chain (MAAL) сьогодні становить 0.147037 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maal Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.76M USD
- зміна ціни Maal Chain протягом дня — +0.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maal Chain до USD становила $ +0.00028494.
За останні 30 днів зміна ціни Maal Chain до USD становила $ +0.0005826929.
За останні 60 днів зміна ціни Maal Chain до USD становила $ -0.0008810604.
За останні 90 днів зміна ціни Maal Chain до USD становила $ -0.00159185457364244.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00028494
|+0.19%
|30 днів
|$ +0.0005826929
|+0.40%
|60 днів
|$ -0.0008810604
|-0.59%
|90 днів
|$ -0.00159185457364244
|-1.07%
Останній аналіз цін Maal Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+0.19%
+0.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Maal Blockchain, also known as "Maal," effectively addresses the challenges, concerns, and skepticism associated with existing blockchains and dApps. This is achieved through the integration of innovative Web3 technology called "Concept-of-Identity," which is combined with a centralized consensus mechanism within a decentralized environment to provide enhanced security and faster transaction processing times. By utilizing these technologies and mechanisms, Maal becomes an attractive option for entities such as governments, capital and insurance markets, and individuals who require high levels of security and privacy. Importantly, Maal uses Almutaqin consensus and adheres to Maqasid Al Shariah-based principles, ensuring that it operates according to principles of fairness, justice, and equity.
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