Сьогоднішня ціна Maal Chain (MAAL)

Поточна ціна Maal Chain (MAAL) сьогодні становить 0.147037 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maal Chain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.76M USD

- зміна ціни Maal Chain протягом дня — +0.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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