Токеноміка Lyra Finance (LYRA) Дізнайтеся ключову інформацію про Lyra Finance (LYRA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lyra Finance (LYRA) Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: Depositing in the security module to backstop the protocol.

Used for governance votes to determine how network resources are allocated.

Trader and LP incentives. Офіційний вебсайт: https://lyra.finance/ Купити LYRA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lyra Finance (LYRA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lyra Finance (LYRA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 193,66K $ 193,66K $ 193,66K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 623,63M $ 623,63M $ 623,63M FDV (повністю розведена вартість): $ 310,54K $ 310,54K $ 310,54K Історичний максимум: $ 0,677963 $ 0,677963 $ 0,677963 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00031054 $ 0,00031054 $ 0,00031054 Дізнайтеся більше про ціну Lyra Finance (LYRA)

Токеноміка Lyra Finance (LYRA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lyra Finance (LYRA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LYRA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LYRA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LYRA, досліджуйте ціну токена LYRA в реальному часі!

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