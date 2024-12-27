Сьогоднішня ціна Lyra Finance (LYRA)

Поточна ціна Lyra Finance (LYRA) сьогодні становить 0.00154496 USD з ринковою капіталізацією $ 964.15K USD. Ціна LYRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lyra Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 515.80 USD

- зміна ціни Lyra Finance протягом дня — -10.71%

- циркуляційна пропозиція – 623.63M USD

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