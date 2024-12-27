Ціна Lyra Finance (LYRA)
Поточна ціна Lyra Finance (LYRA) сьогодні становить 0.00154496 USD з ринковою капіталізацією $ 964.15K USD. Ціна LYRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lyra Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 515.80 USD
- зміна ціни Lyra Finance протягом дня — -10.71%
- циркуляційна пропозиція – 623.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lyra Finance до USD становила $ -0.000185484825727059.
За останні 30 днів зміна ціни Lyra Finance до USD становила $ +0.0017336944.
За останні 60 днів зміна ціни Lyra Finance до USD становила $ +0.0022388288.
За останні 90 днів зміна ціни Lyra Finance до USD становила $ +0.0008165190196593574.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000185484825727059
|-10.71%
|30 днів
|$ +0.0017336944
|+112.22%
|60 днів
|$ +0.0022388288
|+144.91%
|90 днів
|$ +0.0008165190196593574
|+112.09%
Останній аналіз цін Lyra Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
-10.71%
+5.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: - Depositing in the security module to backstop the protocol. - Used for governance votes to determine how network resources are allocated. - Trader and LP incentives.
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