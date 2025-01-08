Ціна Lyra (LYRA)
Поточна ціна Lyra (LYRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LYRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lyra:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.23 USD
- зміна ціни Lyra протягом дня — -8.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін LYRA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LYRA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lyra до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lyra до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lyra до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lyra до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.85%
|30 днів
|$ 0
|-23.57%
|60 днів
|$ 0
|-32.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lyra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.41%
-8.85%
+1.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LYRA ($LYRA) is the delightful offspring of the renowned Solana memecoins, Myro and Myra, and it's here to make a splash in the crypto world as the cutest puppy memecoin on the Solana chain. With Myro boasting a staggering market cap of over $300 million and Myra quickly rising with a market cap exceeding $15 million, Lyra inherits the best traits from its pawrents and is poised to take the throne in the adorable world of Solana's puppy memecoins. Step into the pawsitively incredible journey of Lyra, born on January 20th, 2024, as it captivates the crypto community with its charm and potential. The tokenomics of LYRA include a total supply of 1 billion, with buy/sell taxes set at 0/0, ensuring a fair and accessible trading environment. The project also emphasizes security and transparency, with minting revoked and liquidity burnt. Join the ever-growing community of crypto enthusiasts, dog lovers, and meme aficionados to participate in fun events, contests, and vibrant discussions surrounding Myro, Myra, and the adorable newcomer, Lyra. For more information, contact the project at info@lyrasol.vip and explore the chart to witness the paw-some journey of LYRA unfold.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LYRA до AUD
A$--
|1 LYRA до GBP
￡--
|1 LYRA до EUR
€--
|1 LYRA до USD
$--
|1 LYRA до MYR
RM--
|1 LYRA до TRY
₺--
|1 LYRA до JPY
¥--
|1 LYRA до RUB
₽--
|1 LYRA до INR
₹--
|1 LYRA до IDR
Rp--
|1 LYRA до PHP
₱--
|1 LYRA до EGP
￡E.--
|1 LYRA до BRL
R$--
|1 LYRA до CAD
C$--
|1 LYRA до BDT
৳--
|1 LYRA до NGN
₦--
|1 LYRA до UAH
₴--
|1 LYRA до VES
Bs--
|1 LYRA до PKR
Rs--
|1 LYRA до KZT
₸--
|1 LYRA до THB
฿--
|1 LYRA до TWD
NT$--
|1 LYRA до CHF
Fr--
|1 LYRA до HKD
HK$--
|1 LYRA до MAD
.د.م--