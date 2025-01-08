Сьогоднішня ціна Lyptus (LYPTUS)

Поточна ціна Lyptus (LYPTUS) сьогодні становить 0.00192261 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LYPTUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lyptus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.57 USD

- зміна ціни Lyptus протягом дня — -1.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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