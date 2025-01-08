Ціна Lyptus (LYPTUS)
Поточна ціна Lyptus (LYPTUS) сьогодні становить 0.00192261 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LYPTUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lyptus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.57 USD
- зміна ціни Lyptus протягом дня — -1.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lyptus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lyptus до USD становила $ -0.0000010043.
За останні 60 днів зміна ціни Lyptus до USD становила $ +0.0000222634.
За останні 90 днів зміна ціни Lyptus до USD становила $ +0.0000717825107208266.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.77%
|30 днів
|$ -0.0000010043
|-0.05%
|60 днів
|$ +0.0000222634
|+1.16%
|90 днів
|$ +0.0000717825107208266
|+3.88%
Останній аналіз цін Lyptus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-1.77%
-0.58%
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